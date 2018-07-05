اللجنة العليا تقر إنشاء منظومة إلكترونية للمهجرين

الاجتماع الثالث للجنة العليا للمهجرين في طرابلس. (إدارة التواصل والإعلام)

أقرت اللجنة العليا لمتابعة شؤون المهجرين، المكلفة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، إنشاء منظومة إلكترونية للمهجَّرين، بحسب ما أعلنته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء إقرار إنشاء المنظومة الإلكترونية للمهجَّرين خلال الاجتماع الثالث للجنة، الذي عقد اليوم الخميس، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن من شأن إنشاء المنظومة الإلكترونية للمهجَّرين، تسجيل كافة البيانات المتعلقة بهم، لتسهيل عملية حصرهم، والتعامل مع أوضاعهم، بغية توفير الخدمات اللازمة لهم.

وأضافت أن أعضاء اللجنة لعليا لمتابعة شؤون المهجَّرين أكدوا، خلال الاجتماع، ضرورة توفير الإمكانات للجنة والبدء في الخطوات الفعلية لرفع المعانة عن المهجَّرين، والعمل على عودتهم في أقرب وقت ممكن إلى بيوتهم.