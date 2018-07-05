معيتيق يبحث في روما آليات دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا

معيتيق مع وزير العمل الإيطالي بمقر الحكومة في روما. (صفحة معيتيق على فيسبوك)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والعمل الإيطالي لويجي دي مايو، آليات دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستمرار التعاون المشترك في العديد من الملفات وتذليل الصعاب للمساهمة في زيادة التبادل التجاري.

وأضاف معيتيق عبر صفحته على موقع «فيسبوك» أنه بحث أيضًا مع الوزير الإيطالي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة الإيطالية في روما كيفية الاستفادة من المشاريع الاستراتيجية بين البلدين في مجال النفط والغاز بتقديم الدعم ومساهمة إيطاليا في تطوير التنمية المكانية للمدن الواقعة ضمن المشاريع.

وأشار معيتيق إلى أنه اتفق مع الجانب الإيطالي على الاستمرار في توحيد الجهود فيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن وزير العمل والتنمية الاقتصادية لويجي دي مايو «أكد استمرار حكومة بلاده دعم السلطات الليبية للحد من الهجرة غير الشرعية دون انتظار اأي من البرامج والمقترحات من الدول الشريكة الأخرى».

وذكر نائب رئيس المجلس الرئاسي أن الوزير دي مايو أكد خلال اللقاء أن الحكومة الإيطالية تبحث وباهتمام كبير تذليل الصعاب للمواطن الليبي للحصول علي تأشيرة «شنغن» الإيطالية، وكذلك فتح خط الطيران المباشر بين البلدين.