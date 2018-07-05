«الهلال الأحمر» توزع مساعدات إنسانية على نازحي درنة في البيضاء‎‎

أنهى فرع جمعية «الهلال الأحمر» الليبي بمدينة البيضاء، عملية توزيع المساعدات الإنسانية المخصصة للأسر النازحة إلى المدينة من مدينة درنة شرق البلاد.

وقال عضو مكتب الإعلام بمجلس البيضاء البلدي عبد الهادئ ونيس لـ«بوابة الوسط» أمس الأربعاء، إن الفرع قام بتوزيع كمية من المواد الإغاثية على 1000 أسرة نازحة، بحسب الكشوفات الرسمية المسجلة بداخل المدينة.

وأضاف ونيس أن الهلال قام بتوزيع كافة المواد خلال عملية التوزيع الذي بدأت منذ شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية مقدمة من قبل اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».