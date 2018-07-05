نواب مصراتة يطالبون بمجلس إدارة جديد لـ«المركزي» وتسليم الموانئ النفطية فورًا

القاهرة ـ بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الخميس 05 يوليو 2018, 03:19 مساء

طالب التجمع السياسي لنواب مصراتة، مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بشكل عاجل، مطالبًا بتسليم الموانئ النفطية دون إبطاء للمؤسسة المعترف بها دوليًا.

وحث التجمع في بيان صادر عنه اليوم الخميس على ضرورة إعادة النظر في الأوضاع الحالية لسكان منطقة الهلال النفطي، خصوصًا قبيلة المغاربة، مطالبًا بـ«رفع أي ظلم واقع عليها حتى يمكن قطع الطريق على كل من يحاول استغلال المطالب المشروعة لهم».

ودعا التجمع السياسي لنواب مصراتة في بيانه، المجلس الرئاسي إلى «الإعلان عن ترتيبات أمنية جديدة في العاصمة طرابلس تعيد النظر في أوضاع المجموعات المسلحة وانتشار السلاح، بما يضمن استقلالية القرار الحكومي ومؤسسات الدولة من أي ضغوطات».

ورحب التجمع بعقد جلسة للبرلمان في مدينة بنغازي توجه فيها الدعوة لكامل الأعضاء المنتخبين دون إقصاء وتفعيله وفق آليات الاتفاق السياسي.

وأشار التجمع السياسي لنواب مصراتة إلى أنه تابع بـ«قلق بالغ ما مرت به منطقة الهلال النفطي من أحداث بدءًا بالهجوم غير المبرر الذي شنته قوة تابعة للمدعو إبراهيم الجضران على الموانئ النفطية أواخر شهر رمضان وما لاقى من رد فعل غير مدروس من قيادة الجيش التابع للبرلمان بإعلانها تسليم الموانئ النفطية».
 

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