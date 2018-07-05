استقرار الدولار في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار الأميركي استقرارًا في السوق السوداء مقابل الدينار الليبي، في تعاملات ختام الأسبوع.

وارتفعت العملة الأميركية على نحو طفيف، مسجلة 6.96 دينار، مقابل 6.94 دينار، لترتفع بواقع قرشين اثنين، حسب متعاملين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو والجنيه الاسترليني 6 قروش، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة 8.06 دينار اليوم مقارنة بـ 8 دينارات أمس، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 9.08 دينار مقابل 9.02 دينار.

كان مسؤول بالمصرف المركزي أعلن أن المركزي يمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن تحريك سعر صرف الدينار مقابل الدولار.