رئيس هيئة الشباب والرياضة يبحث مع بلدي سرت إنشاء مدرسة للفروسية شرق المدينة

نادٍ للفروسية في ليبيا. (الإنترنت)

بحث رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، المهندس زياد قريرة اليوم الخميس، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني بطرابلس، عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالمشاريع الرياضية والشبابية المتوقفة منذ سنوات بالمدينة.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش مساهمة الهيئة في إجراء صيانة للمدينة الرياضية بسرت، التي تعرضت لأضرار خلال الحرب العام 2016.

وأوضح أن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة أكد أن هناك مبلغًا مخصصًا لنادي خليج سرت الرياضي قيمته نصف مليون دينار سيسيَّل قريبًا لحساب النادي، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل عقد إنشاء مدرسة للفروسية بمنطقة الأربعين شرق سرت.

وأشار إلى أنه سيتم استدعاء المقاول وإبلاغه ببدء تنفيذ المشروع المتوقف وتوضيح أسباب توقفه منذ سنوات.

وأضاف أن رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للشباب والرياضة يعتزم القيام بزيارة عمل قريبة إلى بلدية سرت.