رئيس هيئة الشباب والرياضة يبحث مع بلدي سرت إنشاء مدرسة للفروسية شرق المدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 05 يوليو 2018, 03:05 مساء
نادٍ للفروسية في ليبيا. (الإنترنت)

بحث رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، المهندس زياد قريرة اليوم الخميس، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني بطرابلس، عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالمشاريع الرياضية والشبابية المتوقفة منذ سنوات بالمدينة.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش مساهمة الهيئة في إجراء صيانة للمدينة الرياضية بسرت، التي تعرضت لأضرار خلال الحرب العام 2016.

وأوضح أن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة أكد أن هناك مبلغًا مخصصًا لنادي خليج سرت الرياضي قيمته نصف مليون دينار سيسيَّل قريبًا لحساب النادي، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل عقد إنشاء مدرسة للفروسية بمنطقة الأربعين شرق سرت.

وأشار إلى أنه سيتم استدعاء المقاول وإبلاغه ببدء تنفيذ المشروع المتوقف وتوضيح أسباب توقفه منذ سنوات.

وأضاف أن رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للشباب والرياضة يعتزم القيام بزيارة عمل قريبة إلى بلدية سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليبيا المركزي»: إغلاق الموانئ النفطية يؤثر على تنفيذ «الترتيبات المالية»
ليبيا
رواية «رئيس مفقود» لبيل كلينتون الأكثر مبيعًا
ثقافة وفن
امراة تحاول تسلق تمثال الحرية في يوم الاستقلال
منوعات
بعد «فاجعة» إسكوبار.. الكولومبيون يهددون لاعبيهم بالقتل بسبب الركلات الترجيحية
رياضة عالمية
بيان جديد من أهلي طرابلس يبقي على بطولة الكأس في «النفق المظلم»
رياضة محلية
المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة الحلقة (37) مقالة وسبسي من الفاخري