«الطاقات المتجددة» ينسحب من عضوية منظمة الطاقة المتجددة والبيئة الأهلية

الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

أعلن جهاز الطاقات المتجددة، اليوم الخميس، رسميًا الاعتذار عن العضوية الفخرية الممنوحه له من قبل منظمة الطاقات المتجددة والبيئة الأهلية، والانسحاب الكامل منها، اعتراضًا على تدخل مفوضها الملحوظ في شؤون واختصاصات الجهاز والمؤسسات العامة للدولة العاملة في مجال الطاقات المتجددة.

وقال جهاز الطاقات المتجددة، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بشأن سحب عضويته من منظمة الطاقة المتجددة والبيئة الأهلية إنه «من خلال متابعة جهاز الطاقات المتجددة لمنظمة الطاقة المتجددة والبيئة الأهلية، لوحظ تدخل مفوض هذه المنظمة الملحوظ في شؤون واختصاصات الجهاز والمؤسسات العامة للدولة العاملة في مجال الطاقات المتجددة، مما سبب لهذه المؤسسات في كثير من الأحيان إحراجًا وتساؤلات من كثير من الجهات الوطنية والخارجية، مما أثر هذا التصرف سلبًا على عمل الجهاز».

وأكد الجهاز الاعتذار عن العضوية الفخرية الممنوحة له من قبل منظمة الطاقات المتجددة والبيئة والانسحاب الكامل منها، رسميًا نظرًا للأسباب المذكورة أعلاه ولانحراف الجمعية عن المسار الأساسي لها، محملاً الجهاز، منظمة الطاقات المتجددة والبيئة كامل المسؤولية في حال استخدام اسم الجهاز أو التدخل في اختصاصاته بأي شكل.