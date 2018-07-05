«المركزي»: ديوان المحاسبة لم يراجع الحساب الختامي للدولة الليبية منذ 11 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 02:40 مساء

قال أمين سر مصرف ليبيا المركزي، فتحي عقوب، إن ديوان المحاسبة لم يراجع الحساب الختامي للدولة الليبية ومؤسساتها منذ العام 2007، مشيرًا إلى وجود 300 مليار دينار صرفت في ميزانيات عامة أو ترتيبات مالية حتى اليوم لا نعلم أين ذهبت، وما هي أوجه الفساد التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة.

وأضاف عقوب في معرض انتقاده تقرير ديوان المحاسبة، أن عدم مراجعة أو اعتماد الحساب الختامي للدولة الليبية منذ ذلك الوقت يُعد إشكالية كبيرة أهملها الديوان.

وأشار إلى أن آخر ميزانية اعتمدها وراجعها ديوان المحاسبة كانت في 2010، في إشارة إلى أنه لم يعتمد الديوان أي ميزانية للمركزي منذ سبع سنوات.

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