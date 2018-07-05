«ليبيا المركزي»: إغلاق الموانئ النفطية يؤثر على تنفيذ «الترتيبات المالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 02:27 مساء

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي إن إغلاق الموانئ النفطية يؤثر على جميع المواطنين، في بند المرتبات وغيره، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة للحليولة دون إغلاق الموانئ لأي سبب.

وأضاف المسؤول خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه حتى نهاية 30 يونيو 2018 كانت الأمور عادية، وكل أبواب الترتيبات المالية تسير بشكل طبيعي وفق أذونات وزارة المالية، إلا أنه توقع وجود إشكاليات كبيرة الفترة المقبلة، بسبب وقف إنتاج وتصدير الخام من الموانئ النفطية.

وشدد على ضرورة الجلوس مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ووزارة المالية لبحث هذه الآثار والترتيبات الضرورية لمواجهتها.

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