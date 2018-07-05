المصرف المركزي: استرددنا آخر قسط للوديعة النقدية لدى مصر

أكد مسؤول بالمصرف المركزي أن ليبيا استردت وديعتها النقدية لدى المصرف المركزي المصري بالكامل، وتبلغ قيمتها ملياري دولار. وكان آخر قسط منها تسلمه المصرف بقيمة 250 مليون دولار في أبريل الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، للرد على تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017، الذي وصفه أمين سر مجلس إدارة المصرف، فتحي عقوب، بأنه «أدى إلى زعزعة الثقة في مصرف ليبيا المركزي»

وتحدث تقرير العام 2017 لديوان المحاسبة في طرابلس عن تجاوزات ومخالفات كبيرة في الإنفاق خلال ست سنوات، حيث وصل إجمالي المبالغ إلى 287 مليار دينار.