مصرف ليبيا المركزي ينفي اتهامه بتمويل الجماعات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 01:45 مساء

نفى مصرف ليبيا المركزي تهمة تمويل الجماعات المسلحة، مؤكدًا أن المنظمات الدولية أعطته صك البراءة.

وقال أحد موظفي مصرف ليبيا المركزي في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن «كل دينار يصرف في طرابلس يأتي بأذونات من وزارة المالية بحكومة الوفاق، أو وفق ترتيبات مالية جاء بها الاتفاق السياسي».

وأضاف أن «هذه تهمة تلفيقية، هدفها الإساءة إلى سمعة مصرف ليبيا المركزي، وتدمير الدولة الليبية بالكامل»، مؤكدًا أن «هجوم الأطراف على المصرف لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانقسام، وتردي الأوضاع الاقتصادية التي يدفع فاتورتها المواطن الليبي».

وأوضح أن «أية جهة تسيطر على الموانئ والحقول النفطية غير المؤسسة الوطينة للنفط في طرابلس لا علاقة لنا بها، (..) وما يجب أن نهتم به هو الأثر الذي أحدثه والذي أصاب النفط الليبي في مقتل، وساهم في خفص القدرة التصديرية للنفط الليبي، ووقف الإنتاج».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليبيا المركزي»: إغلاق الموانئ النفطية يؤثر على تنفيذ «الترتيبات المالية»
ليبيا
رواية «رئيس مفقود» لبيل كلينتون الأكثر مبيعًا
ثقافة وفن
امراة تحاول تسلق تمثال الحرية في يوم الاستقلال
منوعات
بعد «فاجعة» إسكوبار.. الكولومبيون يهددون لاعبيهم بالقتل بسبب الركلات الترجيحية
رياضة عالمية
بيان جديد من أهلي طرابلس يبقي على بطولة الكأس في «النفق المظلم»
رياضة محلية
المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة الحلقة (37) مقالة وسبسي من الفاخري