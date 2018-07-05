مصرف ليبيا المركزي: تقرير ديوان المحاسبة 2017 صدر بالمخالفة للقانون

قال أمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فتحي عقوب، إن المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم الخميس هدفه الأساسي الرد على تقرير ديوان المحاسبة، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الشفافية وإطلاع الرأي العام.

وأضاف عقوب خلال كلمته في المؤتمر، أن «ما أثاره تقرير ديوان المحاسبة بهذه الطريقة، أدى إلى زعزعزة الثقة في مصرف ليبيا المركزي، وكان لزامًا علينا طمأنة الليبيين أنه يعمل وفق القانون ولديه القدرة على تصحيح الأخطاء أو التجاوزات».

وأكد أن «تقرير ديوان المحاسبة 2017 صدر بالمخالفة لقانون الديوان نفسه، وهو من المفترض إعداد التقرير وإحالته للجهات التشريعية، ثم تتخذ هي بدورها الإجراء اللازم (..) للأسف الديوان نشر التقرير في وسائل الإعلام قبل أن تعلم به مؤسسات الدولة».