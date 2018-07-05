السفير الألماني يتعهد باستمرار اهتمامه بالملف الليبي في منصبه الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 11:35 صباحا

أكد  السفير الألماني لدى ليبيا، كريستيان بوك، مواصلته الاهتمام بالملف الليبي من خلال وظيفته الجديدة في وزارة الشؤون الخارجية الألمانية.

جاء ذلك خلال زيارة توديع إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لمناسبة انتهاء مهامه كسفير لألمانيا لدى ليبيا، وفق الصفحة الرسمية للمصرف المركزي.

وأشاد السفير  بالعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين بصفة عامة وبين المصرفين المركزيين الليبي والألماني بصفة خاصة. وأعرب الكبير عن تمنياته الطيبة للسفير بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، وشكره له عن جهوده كافة التي بذلها خلال فترة عمله كسفير لبلاده لدى ليبيا.

وفي ديسمبر الماضي، أجرى الكبير مباحثات مع بوك عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وأعرب السفير الألماني عن دعم بلاده الجهود المبذولة كافة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، إضافة لدعمها جهود المصرف المركزي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رواية «رئيس مفقود» لبيل كلينتون الأكثر مبيعًا
ثقافة وفن
امراة تحاول تسلق تمثال الحرية في يوم الاستقلال
منوعات
بعد «فاجعة» إسكوبار.. الكولومبيون يهددون لاعبيهم بالقتل بسبب الركلات الترجيحية
رياضة عالمية
بيان جديد من أهلي طرابلس يبقي على بطولة الكأس في «النفق المظلم»
رياضة محلية
المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة الحلقة (37) مقالة وسبسي من الفاخري