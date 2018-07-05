الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غرب البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع اليوم الخميس على مناطق غرب ليبيا خاصة الدواخل.

وأوضحت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة تنخفض يوم الغد بينما تبقى الحرارة معتدلة نسبيا على المناطق الشرقية.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية الى قليلة السحب في شمال غرب البلاد، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و37 مْ على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 مْ على الدواخل، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

في شمال شرق البلاد، تكون السماء صافية الى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 مْ على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 مْ على المناطق الداخلية.