سلامة يشكر رئيس منظمة الهجرة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 11:00 صباحا
سلامة خلال استقباله رئيس منظمة الهجرة الدولية. (الصفحة الرسمية للبعثة الأممية)

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، اليوم الخميس، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليم سوينغ. في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس.

و«شكر سلامة المسؤول الدولي على جهود المنظمة في ليبيا في التعامل مع القضايا المتعلقة بالهجرة، متمنيا له التوفيق في مهامه»، وفق الصفحة الرسمية للبعثة الأممية.

ويجري رئيس المنظمة الدولية للهجرة زيارة رسمية إلى ليبيا يرافقه خلالها وفد يتكون من مدير منطقة الشرق الأوسط للمنظمة جوديو كارميلا، المدير العام للمنظمة وأزكوت كلاريسا ، ومدير المنطقة الأوروبية أمبروسي يوجينو ، والمدير الأمني بالمنظمة منعم مصطفى حسن ، وبلبيس عثمان المكلف بالملف الليبي لدى المنظمة.

وتأتي زيارة سوينج إلى طرابلس في إطار مساعدة ليبيا في التعامل مع قضية الهجرة الغير شرعية ومشكلة النازحين، وفق تصريحات رئيس المنظمة الدولية للهجرة خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس.
 

المبعوث الأممي خلال استقباله رئيس منظمة الهجرة الدولية. (الصفحة الرسمية للبعثة الأممية)
سلامة ورئيس منظمة الهجرة الدولية. (الصفحة الرسمية للبعثة الأممية)
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