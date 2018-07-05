بدء إنتاج الغاز من أول بئر في المرحلة الثانية من حقل بحر السلام الليبي

المؤسسة الوطنية للنفط. (الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإنتاج بدأ من أول بئر في المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام في أكبر حقل بحري للغاز في البلاد.

وأضافت المؤسسة في بيان نشرته «رويترز» أنه من المقرر إنتاج الغاز من عشر آبار بحلول أكتوبر، بما يضيف 400 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا ليصل إجمالي إنتاج الحقل إلى 1100 مليون قدم مكعبة يوميًا.

ويقع حقل بحر السلام على مسافة نحو 120 كيلو مترًا شمال غرب طرابلس، ويحوي ما يزيد على 260 مليار متر مكعب من الغاز.

وتدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

