سفير النمسا يبحث التعاون مع ليبيا في المجال الإعلامي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 09:56 صباحا

بحث سفير النمسا لدى ليبيا السفير، رونالد شتورم، مع إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وخاصة مع هيئة الإذاعة النمساوية الحكومية (ORF)، وكيفية تنظيم الزيارات للمجموعات الإعلامية النمساوية إلى ليبيا، بالإضافة إلى ترتيب زيارات للإعلاميين الليبيين للعاصمة النمساوية فيينا.

كما تباحث الجانبان إمكانية توفير دورات تدريبية وفرص لحضور ملتقيات وورش عمل تأهيلية مقدمة من النمسا لتطوير العمل الإعلامي الليبي في المجالات المختلفة كافة.

من جانبه، تحدث مدير إدارة الإعلام الخارجي، أحمد الأربد، عن الإدارة وكيفية عملها والوسائل المتبعة لتنفيذ استراتيجية إدارة الإعلام الخارجي الجديدة للنصف الثاني من العام الجاري 2018.

وعبر السفير النمساوي عن رغبة بلاده في تفعيل التعاون الليبي - النمساوي في مجال الإعلام من خلال تمكين وتسهيل المؤسسات الإعلامية النمساوية من زيارة ليبيا، فيما أبدى السفير استعداده للرفع من وتيرة التعاون الإعلامي، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

كما تم إهداء السفير باقة من زهور الصحراء الليبية المتحجرة كدلالة عن الحضارة الإنسانية الليبية الأقدم في تاريخ البشرية، وتأكيدًا على أن الصحراء الليبية ليست صامتة.

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