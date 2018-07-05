وزير الداخلية الإيطالي يلتقي معيتيق في روما اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 09:04 صباحا
أحمد معيتيق وماتيو سالفيني. (صورة من المجلس الرئاسي)

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني سيلتقي عصر اليوم الخميس، في روما، عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

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وأضافت الداخلية في بيان صادر عنها الأربعاء، أن «اللقاء الذي سيجري بمقر الوزارة، قصر (ڤيمينالي)، سيعقد بعده مباشرة مؤتمراً صحفياً مشتركاً».

ولم يتحدث بيان الوزارة عن تفاصيل اللقاء أو القضايا المطروحة لمناقشتها، إلا أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اقترح خلال زيارة خاطفة إلى ليبيا أواخر الشهر الماضي، إنشاء مراكز استقبال مهاجرين في الحدود الجنوبية الليبية، مؤكدًا أن «أماكن استقبال المهاجرين في إيطاليا ستكون مشكلة لنا ولليبيا نفسها لأن تدفقات الهجرة لن تنقطع».

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق أعلن «الرفض القاطع» لإقامة معسكرات مهاجرين على التراب الليبي.

ولفت معيتيق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سالفيني في طرابلس، إلى أن ليبيا «بلد عبور وليست مصدرًا لتدفقات المهاجرين»، مناشدًا دول الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات مشتركة فيما بينها بشأن معالجة قضية الهجرة.

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