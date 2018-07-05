المبعوث الأممي يبحث مع سفير هولندا تطورات المرحلة الانتقالية في ليبيا

سفير هولندا لدى ليبيا والمبعوث الأممي غسان سلامة. (صورة من البعثة الأممية)

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الأربعاء، مع سفير هولندا لدى ليبيا إيريك ستراتينغ في مقر البعثة بطرابلس، تطورات الأحداث في ليبيا.

وأعرب المبعوث الأممي في تغريدة عبر حساب البعثة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تقدير الأمم المتحدة لالتزام هولندا بدعم ليبيا في إنهاء المرحلة الانتقالية، معبرًا عن أمنياته للسفير بالنجاح في مهمته المقبلة.

وعقدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والوكالات المعنية بنزع الألغام والشؤون الإنسانية اجتماعا الأربعاء، في بلدية مصراتة برئاسة عضو المجلس البلدي علي أبوستة لمناقشة نزغ الألغام من منطقة تاورغاء وضمان العودة الآمنة للنازحين.

وقالت البعثة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن اللقاء كان بحضور منظمتي «حقول حرة» و«المركز الليبي لنزع الألغام ومخلفات الحروب».