إصدار جواز السفر الإلكتروني في «أبوقرين» ابتداءً من الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 05 يوليو 2018, 02:56 صباحا

أكد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية فرع سرت، العميد محمد التميمى، أن المصلحة ستبدأ في إصدار جواز السفر الإلكتروني بمكتب جوازات الفرع البلدي أبوقرين 138 كم غرب مدينة سرت خلال الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الفرع البلدي أبوقرين محمد الجالي لـ«بوابة الوسط» الأربعاء إن «رئيس مصلحة الجوازات والجنسية فرع سرت، العميد محمد التميمى، تعهد بتركيب أجهزة ومعدات منظومة تصوير الجواز الإلكتروني هذا الأسبوع». .

وأشار الجالي «هذه الخطوة تأتي من أجل تقديم خدمات إلى المواطنين سكان مناطق أبوقربن والوشكة وزمزم وبي لإصدار جوازات سفر جديدة».

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