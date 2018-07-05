جوناثان واينر: أميركا ترفض تصدير النفط الليبي خارج حكومة الوفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 01:56 صباحا

أكد المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر ضرورة  تمسك الولايات المتحدة بمنع أي شحنات نفط ليبية لم تقرها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي، في تعليق على  مقال نشره مؤخرا «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى».

ووصف واينر في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» ان  المقال الذي كتبه الباحث بين فيشمان، والذي سبق له العمل مديرا لإدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي بين الأعوام 2011 و2013 في إدارة الرئيس باراك أوباما، بـ«المهم والدقيق من حيث التوقيت المناسب التأكيد أن على الولايات المتحدة والآخرين غلق ومنع أي محاولة من قبل أي طرف آخر، لتحويل وبيع نفط ليبيا خارج القيادة الموحدة للمؤسسة الوطنية للنفط».

وحذر المقال من عواقب استمرار منع تصدير النفط الليبي وأثر ذلك على اقتصاد البلاد الذي يعاني حاليا، مشيرا إلى توقف تصدير 850 الف برميل مؤخرا من نحو مليون برميل كان يتم تصديرها يوميا.

ورأى فيشمان أنه ما لم تتحرك الولايات المتحدة وحلفاؤها بقوة للحفاظ على سلطة حكومة الوفاق وسيطرتها على نفط ليبيا، فإن ما يحدث، من شأنه دفع البلاد مجددا للحرب الأهلية وترسيخ الإنقسام الفعلي بين الشرق والغرب وإنهاء فرص التوصل لحل سياسي.

وبشأن البدائل المتاحة لواشنطن، قال فيشمان انه اذا ارادت الولايات المتحدة إنهاء هذه الأزمة بسرعة، فإنه يجب ان تصرح بوضوح أنها ستتحرك لمنع اي مبيعات غير مصرح بها للنفط الليبي، تماما كما فعلت في مارس 2014 عندما قام جنود البحرية الأمريكية باعتراض ناقلة تحمل 200 ألف برميل نفط تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي واعادتها لطرابلس.

واضاف ان اعادة تأكيد واشنطن التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2146، وكذلك اصدار بيان يدعو الليبيين لحل الأزمة بسرعة، من شأنه ردع المشترين المحتملين، واختبار نوايا حفتر. كما ان هذا الموقف الأمريكي سيتوافق مع مجهودات ترامب الأخيرة لزيادة انتاج النفط عالميا من أجل تخفيض الأسعار.

كما طالب فيشمان الولايات المتحدة وحلفاءها التأكيد على أن اغلاق المنشآت النفطية في اي جزء من ليبيا يلحق ضررا بالغا بكل الليبيين، مع التركيز على التأثير المحلي لإغلاق مصافي النفط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد «فاجعة» إسكوبار.. الكولومبيون يهددون لاعبيهم بالقتل بسبب الركلات الترجيحية
رياضة عالمية
بيان جديد من أهلي طرابلس يبقي على بطولة الكأس في «النفق المظلم»
رياضة محلية
ابوتريكة ينشر تغريدة مؤثرة بعد رفع إسمه من «قوائم الإرهاب»
رياضة عالمية
السباحة الليبية تتألق أمام أبطال العالم في روما
رياضة محلية
المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا
ليبيا
الحكومة الموقتة تخصص أكثر من 7 ملايين دينار لإنشاء مدرستين بسوسة
ليبيا
محلي تاورغاء: «الرئاسي» أصدر قرارًا بشأن المباني المدمرة والمتضررة بالمدينة
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة الحلقة (37) مقالة وسبسي من الفاخري