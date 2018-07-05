جوناثان واينر: أميركا ترفض تصدير النفط الليبي خارج حكومة الوفاق

أكد المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر ضرورة تمسك الولايات المتحدة بمنع أي شحنات نفط ليبية لم تقرها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي، في تعليق على مقال نشره مؤخرا «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى».

ووصف واينر في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» ان المقال الذي كتبه الباحث بين فيشمان، والذي سبق له العمل مديرا لإدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي بين الأعوام 2011 و2013 في إدارة الرئيس باراك أوباما، بـ«المهم والدقيق من حيث التوقيت المناسب التأكيد أن على الولايات المتحدة والآخرين غلق ومنع أي محاولة من قبل أي طرف آخر، لتحويل وبيع نفط ليبيا خارج القيادة الموحدة للمؤسسة الوطنية للنفط».

وحذر المقال من عواقب استمرار منع تصدير النفط الليبي وأثر ذلك على اقتصاد البلاد الذي يعاني حاليا، مشيرا إلى توقف تصدير 850 الف برميل مؤخرا من نحو مليون برميل كان يتم تصديرها يوميا.

ورأى فيشمان أنه ما لم تتحرك الولايات المتحدة وحلفاؤها بقوة للحفاظ على سلطة حكومة الوفاق وسيطرتها على نفط ليبيا، فإن ما يحدث، من شأنه دفع البلاد مجددا للحرب الأهلية وترسيخ الإنقسام الفعلي بين الشرق والغرب وإنهاء فرص التوصل لحل سياسي.

وبشأن البدائل المتاحة لواشنطن، قال فيشمان انه اذا ارادت الولايات المتحدة إنهاء هذه الأزمة بسرعة، فإنه يجب ان تصرح بوضوح أنها ستتحرك لمنع اي مبيعات غير مصرح بها للنفط الليبي، تماما كما فعلت في مارس 2014 عندما قام جنود البحرية الأمريكية باعتراض ناقلة تحمل 200 ألف برميل نفط تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي واعادتها لطرابلس.

واضاف ان اعادة تأكيد واشنطن التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2146، وكذلك اصدار بيان يدعو الليبيين لحل الأزمة بسرعة، من شأنه ردع المشترين المحتملين، واختبار نوايا حفتر. كما ان هذا الموقف الأمريكي سيتوافق مع مجهودات ترامب الأخيرة لزيادة انتاج النفط عالميا من أجل تخفيض الأسعار.

كما طالب فيشمان الولايات المتحدة وحلفاءها التأكيد على أن اغلاق المنشآت النفطية في اي جزء من ليبيا يلحق ضررا بالغا بكل الليبيين، مع التركيز على التأثير المحلي لإغلاق مصافي النفط.