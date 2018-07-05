البعثة الأممية تبحث نزع الألغام من تاورغاء والعودة الأمنة للنازحين

بحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال زيارتها إلى تاورغاء إجراءات نزع الالغام والعودة الآمنة للنازحين إلى مدينتهم.

وعقدت البعثة الأممية الأربعاء اجتماع مع المجلس المحلي ولجنة الحوار في تاورغاء بحضور منظمة حقول حرة والمركز الليبي لنزع الألغام ومخلفات الحروب، وفقًا للصفحة الرسمية للبعثة على «فيسبوك».

كما اجتمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع بلدية مصراتة برئاسة عضو المجلس البلدي علي أبوستة، لمناقشة نزغ الألغام من منطقة تاورغاء.

يذكر أن المجلس المحلي تاورغاء أعلن أول أمس الثلاثاء أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارًا بحصر المباني المدمرة والمتضرر بمدينة تاورغاء، وأسند القرار رقم (115) لسنة 2018 مهمة حصر هذه المباني إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، من جانبها الأحد الماضي، بدء دائرة توزيع تاورغاء بالتعاون مع دائرة الإنارة العامة ودائرة الديزل والطوارئ، المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع إعادة الكهرباء لمنطقة تاورغاء.

يشار إلى أن رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وقَّعا على ميثاق الصلح بين المدينتين في 3 يونيو الماضي، الذي يتضمن 9 نقاط رئيسية للعودة ولمِّ الشمل، وسط آمال واسعة بأن تقود هذه الخطوة إلى إنهاء مأساة إنسانية استمرت لأكثر من سبعة أعوام، وهي خطوة إلى الأمام باتجاه إنجاز مصالحات أخرى، في غير مناطق من البلاد.