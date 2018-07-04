تكليف مدير جديد لمحطة تحلية مياه البحر بطبرق

جرت صباح اليوم الأربعاء مراسم تسليم وتسلم بين المدير السابق لمحطة طبرق لتحلية مياه البحر المهندس فتح الله سليم، والمدير الجديد للمحطة المهندس فتح الله بورويص المكلف من قبل الشركة العامة لتحلية المياه.

وجرت مراسم التسليم والتسلم في أجواء سادتها روح التعاون بين المدير السابق والحالي والموظفين والضيوف من المجلس البلدي طبرق ومنظمات المجتمع المدني.

وقدمت بلدية طبرق شكرها وتقديرها للمدير السابق المهندس فتح الله سليم الذي قضى أكثر من 17 عاما في مهمة مدير المحطة وقالت إنه «كان على قدر كاف من المسؤولية والكفاءة».

وكلف المدير السابق للمحطة فتح الله سليم مستشارًا فنيًا في إدارة المشروعات بالشركة العامة لتحلية المياه وعضوا بمجلس إدارة الشركة إضافة إلى أنه رئيس اللجنة العليا لمشروعات محطة تحلية مياه البحر طبرق.