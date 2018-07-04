تكليف مدير جديد لمحطة تحلية مياه البحر بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 04 يوليو 2018, 10:56 مساء

جرت صباح اليوم الأربعاء مراسم تسليم وتسلم بين المدير السابق لمحطة طبرق لتحلية مياه البحر المهندس فتح الله سليم، والمدير الجديد للمحطة المهندس فتح الله بورويص المكلف من قبل الشركة العامة لتحلية المياه.
وجرت مراسم التسليم والتسلم في أجواء سادتها روح التعاون بين المدير السابق والحالي والموظفين والضيوف من المجلس البلدي طبرق ومنظمات المجتمع المدني.

وقدمت بلدية طبرق شكرها وتقديرها للمدير السابق المهندس فتح الله سليم الذي قضى أكثر من 17 عاما في مهمة مدير المحطة وقالت إنه «كان على قدر كاف من المسؤولية والكفاءة».

وكلف المدير السابق للمحطة فتح الله سليم مستشارًا فنيًا في إدارة المشروعات بالشركة العامة لتحلية المياه وعضوا بمجلس إدارة الشركة إضافة إلى أنه رئيس اللجنة العليا لمشروعات محطة تحلية مياه البحر طبرق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد «فاجعة» إسكوبار.. الكولومبيون يهددون لاعبيهم بالقتل بسبب الركلات الترجيحية
رياضة عالمية
بيان جديد من أهلي طرابلس يبقي على بطولة الكأس في «النفق المظلم»
رياضة محلية
ابوتريكة ينشر تغريدة مؤثرة بعد رفع إسمه من «قوائم الإرهاب»
رياضة عالمية
السباحة الليبية تتألق أمام أبطال العالم في روما
رياضة محلية
المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا
ليبيا
الحكومة الموقتة تخصص أكثر من 7 ملايين دينار لإنشاء مدرستين بسوسة
ليبيا
محلي تاورغاء: «الرئاسي» أصدر قرارًا بشأن المباني المدمرة والمتضررة بالمدينة
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة الحلقة (37) مقالة وسبسي من الفاخري