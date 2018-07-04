«اقتصاد الوفاق» تبحث تنفيذ اعتمادات سريعة لمصانع الدقيق

عقد المفوض بوزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني ناصر الدرسي، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وكيل الوزارة ومدير إدارة التجارة الداخلية ومسؤول الدعم الفني لمنظومة الموازنة الاستيرادية لبحث سرعة تنفيذ الاعتمادات الخاصة بالمصانع التي توفر الدقيق للمخابز.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع انتهى إلى تفعيل الاعتماد وبأقصى سرعة، ووضع خطة متكاملة لكيفية متابعة خطة سير إمدادات الدقيق من المطاحن إلى المخابز ولضمان وصولها بكامل الكمية حسب المواصفات القياسية الليبية.

وأوضحت أن الاجتماع جاء عقب سلسلة اجتماعات قام بها المفوض بالوزارة ناصر الدرسي تواصل فيها مع المجلس الرئاسي ونقابة المخابز وبعض سفراء الدول المختصة بتصدير أجود أنواع القمح لسرعة معالجة أزمة المخابز وتوفير القمح والدقيق في كامل ربوع ليبيا.

وأشارت إلى أن الدرسي ناقش خلال الاجتماع مع المسؤولين الحاضرين بِعض الإجراءات المتعلقة بخطة عمل الوزارة وأسباب عرقلة عملها نظرًا لعدم اعتماد الميزانية الخاصة بالوزارة حتى الآن، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».