شركة الكهرباء تباشر تركيب مصابيح الإنارة على الطريق الرئيسي بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 04 يوليو 2018, 10:35 مساء
جانب من أعمال شركة الكهرباء بطبرق. (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)

باشرت الشركة العامة للكهرباء في طبرق، اليوم الأربعاء، في تركيب مصابيح الإنارة الخاصة بالطريق الرئيسي الممتد من جزيرة قسم المرور إلى جزيرة شهداء البوستر وسط المدينة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قامت بلدية طبرق باستدعاء مسؤولي شركة الكهرباء بالمدينة لمعرفة أسباب عدم إنارة الشوارع الرئيسية بالمدينة وتحطم بعضها.

وقدمت دائرة التوزيع التابعة للشركة العامة للكهرباء بطبرق تقريرًا وافيًا تضمن أسباب عدم إنارة الشوارع الرئيسية والتي عللتها بعدم وجود قطع غيار وعدم توفر الإمكانات لإصلاحها وتحطم بعض الأعمدة نتيجة الحوادث المرورية المستمرة داخل المدينة.

وقال عميد بلدية الناجي مازق لـ«بوابة الوسط» إن المجلس البلدي «يسعى بكل جهده لتوفير الخدمات للمدينة من بنية تحتية ومياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها لكن مع ذلك يظل مقصرًا في أعين أهالي مدينة طبرق وللأسف نحن جئنا في فترة انعدمت فيها الإمكانات وعجزنا تمامًا عن تقديم الخدمات لكننا نسعى بكل جهدنا لتوفير ما أمكن لأهالي مدينتنا طبرق».

وأضاف مازق «بعلاقات شخصية قمنا بجلب 130 كشافًا من أجل تركيبها في الطريق الرئيسي الممتد من جزيرة قسم المرور إلى جزيرة شهداء البوستر وسط المدينة وهناك دفعة أخرى قادمة من أجل تركيبها في الطرق الفرعية وتكفلنا بأي أعمال مدنية لصالح شركة الكهرباء بطبرق في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات وقطاعات الدولة».

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