أيوب قاسم: اتفقــنا مع الإيطاليين على تجهيز معسكرات حرس الحدود في غات

الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم. (الإنترنت)

قال الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، إن اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة المعنية بمكافحة والحد من الهجرة غير النظامية، اتفقت خلال اجتماعها الأخير في العاصمة طرابلس على «اختيار مدينة غات (جنوب غرب ليبيا) كأول منطقة لتجهيز معسكرات قوات حرس الحدود فيها لأنها منطقة حدودية».

وأوضح قاسم في تصريح إلى وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» نشرته اليوم الأربعاء، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأخير قبل يومين لمناقشة الوضع في مناطق الجنوب الليبي بالتنسيق مع حرس الحدود.

وأضاف أن الاجتماع كان ضمن «سلسلة من الاجتماعات الدورية للجنة وضم عددًا من الجهات المختصة بشأن الهجرة وتمت المناقشة مع الجانب الإيطالي حول دعم معسكرات حرس الحدود وتجهيزهم لكي يعمل هدا الجهاز بشكل جيد».

وأكد قاسم «اختيار مدينة غات في الجنوب الليبي كأول منطقة لتجهيز معسكراتها لأنها منطقة حدودية»، كما «تم الاتفاق أيضًا مع عميد بلدية غات والأعيان لدعم هذه اللجنة». منوهًا إلى أنه «سيتم خلال الفترة القادمة زيارة المكان من قبل اللجنة».

وأشار الناطق باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم إلى أن «الجانب الإيطالي سيقوم بدعم حرس السواحل بزورقين و12 قاربًا مطاطيًا سيستلمها في غضون شهر أكتوبر القادم» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وكان السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، نفى مطلع الأسبوع الجاري، ما تداولته مواقع إخبارية، حول إنشاء قاعدة عسكرية إيطالية جنوب ليبيا. وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «إن الشائعات حول إنشاء إيطاليا قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا هي ببساطة أخبار مزيفة».

وأوضح السفير جوزيبي بيروني أن وزارة الداخلية الإيطالية تقود برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقوية السيادة الليبية وإمكانات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر.

كانت جريدة «الماسيجيرو» الإيطالية قالت في عددها الصادر الأربعاء الماضي، إن وفد أمنيا وعسكريا إيطاليا يتوجه إلى مدينة غات برفقة خبراء من سلاح الهندسة في الجيش الإيطالي لإنشاء نقطة ارتكاز عسكرية ومدنية إيطالية بتمويل أوروبي لضبط حركة الهجرة قبالة تشاد والنيجر.