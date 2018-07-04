المسماري: القيادة العامة تؤكد على 5 نقاط بشأن أزمة الموانئ النفطية

الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري. (الإنترنت)

قال الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري إن القيادة العامة للجيش تؤكد على 5 نقاط «حرصًا منها على عدم توقف صادرات النفط» على رأسها تنفيذ تعيين محمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي.

وتلا العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء بيانًا للقيادة العامة للجيش أكدت فيه على «تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة محلية دولية بشأن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية التي هاجمت الهلال النفطي وتوزيع الثروة بشكل عادل وصرف ميزانية القوات المسلحة التي لم يتم صرفها حتى اليوم».

كما لفت العميد أحمد المسماري إلى تأكيد القيادة العامة «عدم اعتراض القوات المسلحة على الاتفاقيات والعقود الدولية المبرمة بشأن صادرات النفط واستمرار القوات المسلحة في الدفاع عن المنشآت النفطية».

كما أكد العميد أحمد المسماري على «التزام القيادة العامة بمخرجات باريس ودعم العملية السياسية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام».

ولفتت القيادة العامة إلى أنها «تقدر لتضحيات الجيش وتحرص على عدم مواصلة العبث بعائدات النفط وقطع الطريق امام استنزاف المال العام وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتحقيق العدالة في توزيع العائدات بما يفيد المواطن وتوفير الميزانية اللازمة للقوات المسلحة».

وأشارت القيادة العامة إلى أن «الجيش حقق مكسباً سنة 2016 بتحرير الموانئ النفطية من قبضة العصابات الإرهابية وسلمتها بعدها إلى مؤسسة النفط التابعة لمجلس النواب ما أدى إلى إنعاش الدخل القومي دون أن ينعكس ذلك سواء على الجيش عبر دعمه أو على الاقتصاد أو حياة المواطن الذي تفاقمت معاناته أكثر وأكثر».