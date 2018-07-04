«صحة الموقتة» تتعهد بدعم المرافق الصحية في بلدية القيقب

تعهد وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة الموقتة والمكلف بمهام تسييرها الدكتور سعد عقوب بدعم المرافق الصحية في بلدية القيقب.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها عقوب برفقة مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي ومدير مكتب العلاقات بالوزارة عبدالله البراني، تفقد خلالها المرافق الصحية في البلدة اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، إن الزيارة تضمنت جولة مع عميد البلدية علي يحي اجريبيع على المرافق الصحية، للاطلاع على أوضاعها والالتقاء بمسؤوليها للبحث في المشاكل والعراقيل التي يواجهونها وسبل حلحلتها.

وناقش الحاضرون آليه تنفيذ المشاريع المزمع تنفيذها بعد صدور عدة قرارات من قبل الحكومة الموقتة بهدف صيانة وإنشاء عدد من المرافق الصحية والتي عرضت الإعداد لبرنامج استحداث المراكز الصحية، ووحدات الرعاية الصحية، والعيادات المجمعة، وفقًا للإمكانيات المتاحة والمخصصات المالية، وذلك طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية والعلمية.

ودعا عقوب خلال الزيارة مسؤولي الصحة بضرورة سرعة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية ولجنة الترسية واعتمادها من قبل وزارة الصحة المؤقتة لتنفيذها وإحالة الإجراءات بالكامل برسالة إلى لجنة العطاءات المركزية بالوزارة.

كما تطرق في حديثه بالاجتماع عن المخصصات المالية التي تم صرفها من باب التطوير والتحسين بعد أن تم تخصيصه من قبل وزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الفعلية من الأدوية التخصصية والمعدات والمستلزمات الطبية، بحسب الطرابلسي.