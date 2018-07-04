1334 طالبًا وطالبة يواصلون أداء امتحانات الشهادة الإعدادية في بني وليد

تتواصل في بني وليد امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بكافة مقار اللجان التي تقع في نطاق المدينة، بمشاركة 1334 طالبًا وطالبة، موزعين على 18 لجنة.

وأكد مراقب التربية والتعليم بني وليد، خالد أبوحمرة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إنهم نبهوا على رؤساء اللجان بضرورة توفير الجو الملائم للطلاب وحسن معاملتهم، والتشديد على الانضباط أثناء سير الامتحانات وعدم خروج الطلاب من لجان الامتحانات إلا بنهاية الوقت المحدد، منوهًا إلى أن الامتحانات «تسير بشكل جيد، ولا وجود لأي عراقيل أو خروقات».

وذكر أبوحمرة أنهم تواصلوا مع الطلبة والطالبات، وأبدوا رضاهم عن الامتحانات، كما أطمأن مراقب التعليم بني وليد على سير الامتحانات من خلال عدة جولات قام بها في عدد من اللجان رفقة مديري ورؤساء الأقسام بمراقبة التعليم.

وأوضح مراقب التربية والتعليم بني وليد، خالد أبوحمرة، أن الهدف من الزيارة هو معرفة مدى تأقلم الطلبة مع ظروف الامتحانات، ومدى صعوبة الأسئلة وسهولتها وما إذا كانت قد خرجت عن المنهج المقرر.