الاتحــاد الأوروبي يقول إنه يقدم الدعم الضروري لخفر السواحل الليبي

الناطقة باسم قسم العمل الخارجي الأوروبي، مايا كوسيانيتش. (الإنترنت)

ردّ الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على الانتقادات المتكررة الموجهة إليه في الآونة الأخيرة من مسؤولي خفر السواحل الليبيين والذين أعابوا شحّ القدرات التي وضعتها بروكسل تحت تصرفهم لمواجهة إدارة موجات تدفق المهاجرين من سواحل البلاد نحو أوروبا.

وفي ردٍ مباشر على آخر تصريح أدلى به مسؤول في خفر السواحل الليبي لمحطة «يورونيوز» الأوروبية، قالت الناطقة باسم قسم العمل الخارجي الأوروبي، مايا كوسيانيتش، خلال إيجاز صحفي في مقر المفوضية الأوروبية إن الاتحاد يقوم بدعم خفر السواحل الليبي من عدة جوانب بدءًا من المساهمة في مهمة التدريب والتأهيل ووصولًا إلى تقديم المعدات والتجهيزات وصيانتها أيضًا.

وأضافت كوسيانيتش، «نحن نقدم أوجهًا أخرى من الدعم من خلال توفير سيارات الإسعاف والمواد الطبية وغيرها» وقالت «هذه برامج مستمرة وسوف تستمر».