المسماري: الصديق الكبير صرف الأموال للإرهابيين منها 4 ملايين دينار لوسام بن حميد
القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 يوليو 2018, 06:22 مساء
الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي يقول إن «القيادة العامة لديها أرقام الحسابات التي صرف من خلالها الصديق الكبير الأموال للإرهابيين ومنها 4 ملايين دينار لوسام بن حميد».
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