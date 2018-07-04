لجنة تحقيق شكلها النائب العام تحقق مع موظفين بمصلحة الأحوال المدنية

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأربعاء 04 يوليو 2018, 05:25 مساء

قال مصدر من مصلحة الأحوال المدنية بمدينة طرابلس لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن لجنة تحقيق مشكَّلة من قبل النائب العام، باشرت التحقيق مع موظفيْن اثنيْن بالمصلحة «حول قضايا تتعلق بالجوازات والجنسية»، نافيًا ما تردد عن خطفهما من قبل مجموعة مسلحة.

وقال المصدر إن ما تردد عن خطف الموظفيْن بالمصلحة «غير صحيح، وهما يخضعان الآن للتحقيق من قبل اللجنة المشكَّلة من النائب العام حول قضايا الجوازات والجنسية»، موضحًا أن الموظفيْن هما مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية عبدالحكيم بيوض، والمهندس عبدالفتاح السيد.

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