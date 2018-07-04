بالصور.. فوز فريق ليبي بالمركز الثاني في مسابقة الشمول المالي الدولية

مشروع «وفرها اليوم تلقاه بكرة» للتعليم والتثقيف المالي

فازت ليبيا متمثلة في مشروع «وفرها اليوم تلقاه بكرة» للتعليم والتثقيف المالي بالمركز الثاني على مستوى شمال أفريقا والشرق الأوسط في مسابقة «Global Inclusion Awards 2018»، التي تكرم الأفراد والمنظمات العاملة على المستويين الوطني والعالمي، التي برعت في تعزيز المواطنة الاقتصادية للأطفال والشباب.

وجوائز «Global Inclusion Awards 2018»، هي مبادرة لتكريم الأفراد والمجموعات التي تحقق ابتكارًا في مجال التعليم المالي والاجتماعي وتعليم سبل العيش، والشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال للأطفال والشباب، من أجل تعزيز المواطنة الاقتصادية للأطفال والشباب على المستويات الوطني والإقليمي والدولي.

وخلال حفل، أُقيم في الرياض، جرى توزيع الجوائز العالمية السنوية من قبل منظمة «تشايلد آند يوث فاينانس إنترناشونال»، بدعم من الأمانة السعودية لمجموعة العشرين 2020.

من جانبه قال هيثم أبوبكر لعبيدي رئيس فريق عمل وحدة الاستقرار المالي بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، إن النجاح الذي حققه الفريق الليبي يرجع إلى تعاون وزارة التعليم بالحكومة الموقتة ومصرف ليبيا المركزي البيضاء.

وأضاف لعبيدي لـ«بوابة الوسط» أن المشروع يهدف إلى نشر الوعي والثقافة المالية المجتمعية، التي ستصل إلى كافة الشرائح وقطاعات المجتمع الليبي، بالإضافة إلى كيفية إدارة الفرد مدخراته الشخصية واستثمارها بالشكل المناسب.

كما يهدف مشروع التثقيف المالي إلى إيصال الثقافة المالية المجتمعية إلى الشرائح وقطاعات المجتمع كافة، لغرض فهم المبادئ الأساسية في المجالات المالية والمصرفية، وكيفية إدارة المدخرات الشخصية واستثمارها بشكل مناسب، وتغيير ثقافة الاكتناز والوصول إلى الشمول المالي، مما ينعكس إيجابياً على الاستقرار وخلق مجتمع لديه وعي مالي، للمساهمة في عملية التنمية في القطاع المالي.

مشروع «وفرها اليوم تلقاه بكرة» للتعليم والتثقيف المالي

مشروع «وفرها اليوم تلقاه بكرة» للتعليم والتثقيف المالي

مشروع «وفرها اليوم تلقاه بكرة» للتعليم والتثقيف المالي

مشروع «وفرها اليوم تلقاه بكرة» للتعليم والتثقيف المالي

مشروع «وفرها اليوم تلقاه بكرة» للتعليم والتثقيف المالي

مشروع «وفرها اليوم تلقاه بكرة» للتعليم والتثقيف المالي