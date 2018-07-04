رئيس «الدولية للهجرة»: نؤيد موقف السراج من توطين المهاجرين

السراج يصافح رئيس المنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ. (المكتب الإعلامي للسراج)

وأكد رئيس المنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ ان موقف المنظمة يتوافق مع موقف السراج الرافض تماما لتوطين المهاجرين بأي صيغة كانت، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية في هذا الملف منذ زيارته الأخيرة في شهر فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس رئيس المنظمة الدولية للهجرة.

وقال سوينغ «زيارتنا لطرابلس تأتي في أطار مساعدة ليبيا في التعامل مع قضية الهجرة الغير شرعية ومشكلة النازحين».

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن حكومة الوفاق تقدم بحسب الإمكانيات المتاحة الدعم الإنساني للمتواجدين في مراكز الإيواء إلى أن يجري إرجاعهم إلى بلدانهم، موضحاً أن أعداد الذين يجري ايوائهم يشكلون نسبة بسيطة جداً من الأعداد المتواجدة على الأرض الليبية.

وأكد السراج أن قضية الهجرة غير الشرعية لا تخص ليبيا فقط بل تهم المجتمع الدولي برمته ومعالجتها تستدعي التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة.

ومجدد موقف ليبيا الداعي إلى المعالجة الشاملة وان لا يقتصر الاهتمام بالجانب الأمني فقط رغم أهميته، وتحدث عن ضرورة دعم دول المصدر لخلق مشاريع تنموية توفر فرص عمل للشباب، و إرساء منظومة متكاملة تعالج جميع جوانب القضية وعلى رأسها مكافحة العصابات التي تتاجر بالبشر التي تعمل من خلال شبكات ذات صفة دولية وعابرة للحدود.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد المزيد من اللقاءات بين المنظمة والجهات الليبية المعنية بقضية الهجرة غير الشرعية على مستويات مختلفة .

رافق رئيس منظمة الهجرة وفد يتكون من جوديو كارميلا مدير منطقة الشرق الأوسط للمنظمة، وأزكوت كلاريسا المدير العام للمنظمة، و أمبروسي يوجينو مدير المنطقة الأوروبية، ومنعم مصطفى حسن المدير الأمني بالمنظمة، وبلبيس عثمان المكلف بالملف الليبي لدى المنظمة إلى جانب دويلي ليناردو مدير العلاقات العامة.

وحضر عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية لطفي المغربي والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني، ومدير الادارة الأوروبية بوزارة الخارجية لؤي الترجمان وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية.



السراج مع الوفد المرافق لرئيس المنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ. (المكتب الإعلامي للسراج)

رئيس المجلس الرئاسي وسوينغ. (المكتب الإعلامي للسراج)