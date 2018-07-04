«داخلية الموقتة» تنشئ إدارة لمباحث الأموال العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 يوليو 2018, 03:47 مساء
وزير الداخلية في الحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف. (الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف قرارا اليوم الأربعاء، يقضي بإنشاء إدارة لمباحث الأموال العامة.

وقالت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء إن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المنشأة، ستختص بمهام المحافظة على المال العام بما لا يتعارض مع اختصاصات الأجهزة الرقابية المنبثقة عن مجلس النواب، متمثلة في ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، بموجب القرار رقم 197 لسنة 2018، الصادر في 6 يونيو الماضي.

ومنح قرار وزير الداخلية حق «التّحرّي والاستدلال في الجرائم الماسّة بالأموال العامّة والتّهرّب الضّريبي، وجرائم الاستيلاء على أملاك الدّولة، وتسرّب أوراق النّقد خارج المنظومة المصرفيّة، وسوء استخدام موارد الدّولة من النّقد الأجنبي».

كما منحها صلاحية «إحالة مرتكبي الجرائم من هذا النوع إلى الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى أيّة مهام أخرى تكلّف بها من قبل وزارة الدّاخليّة».

 

بيان وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة. (الإنترنت)
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