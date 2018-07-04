مقتل معيد بكلية التمريض في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 04 يوليو 2018, 03:27 مساء
معيد بكلية التمريض في طبرق. (الإنترنت)

عثر على جثة معيد بكلية التمريض بجامعة طبرق مقتولا بالقرب من سوق المواشي جنوب مدينة طبرق، بحوالي 20 كلم صباح اليوم الأربعاء.

وقال مصدر مطلع بقسم البحث الجنائي بطبرق، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الشاب منير محمد عبد الكريم المنفي (25 سنة) عثر عليه مقتولا برصاصة في رأسه، مضيفًا أن الشاب عرف عنه الأخلاق والاحترام والاجتهاد في الدراسة.

وأضاف المصدر، أن قسم البحث الجنائي بطبرق يقوم بعمله من ناحية التحري والتحقيقات، لمعرفة ملابسات القضية ومعاقبة الجاني.

وهذه الجريمة هي الثانية في مدينة طبرق، ففي عيد الفطر الماضي وجدت جثة لرجل مع ابنه مقتولين في أحد أحياء المدينة، وتم التعرف على الجاني من قبل قسم البحث الجنائي.
 

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