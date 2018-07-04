إعدام 45 كيلو من مخدر الحشيش بعد إحباط محاولة تهريبها إلى بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 04 يوليو 2018, 03:15 مساء
إعدام مخدر الحشيش بقسم النجدة (بوابة الوسط)

أكد مسؤول مكتب الإعلام بقسم النجدة في مدينة بنغازي، رئيس عرفاء إسماعيل الرملي، إحباط محاولة تهريب 45 كيلو من مخدر الحشيش قبل دخولها إلى المدينة.

وقال الرملي في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء إن بلاغًا ورد إلى قسم النجدة من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود ممنوعات ألقاها شخص على شاطئ البحر بمنطقة الصابري، مؤكدًا أنه تم التعامل مع البلاغ من قبل أعضاء وحدة التحري والقبض بالقسم.

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام بقسم النجدة في مدينة بنغازي أنه تم العثور على 45 كيلو من مخدر الحشيش قبل دخولها إلى المدينة، ونُقلت إلى القسم وأعدمت على الفور بحضور الجهات المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.
 

إعدام مخدر الحشيش بقسم النجدة (بوابة الوسط)
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