«جوازات أبو قرين» يبدأ إصدار جوازات السفر الإلكترونية الأسبوع المقبل

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 04 يوليو 2018, 03:08 مساء
جواز سفر ليبي. (أرشيفية: الإنترنت).

تفقد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد محمد التميمي، مكتب الجوازات والجنسية بأبوقرين، واجتمع مع رئيس الفرع البلدي محمد الجالي، بحضور مدير مكتب جوازات أبوقرين الرائد أحمد شعيب.

وقال الجالي في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إنهم اتفقوا خلال اللقاء على افتتاح وتفعيل منظومة التصوير لإصدار جوازات السفر الإلكترونية، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأوضح أن التميمي سيكلف فريقًا من المهندسين بالمصلحة للقيام بتركيب المحطة، وتركيب أجهزة ومعدات منظومة التصوير بمكتب جوازات أبوقرين، لتقديم خدمات للمواطنين من سكان مناطق أبوقربن والوشكة وزمزم وبي.

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