بالصور.. مكتب خدمات أوجلة يطلق حملة لنظافة شوارع البلدية

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأربعاء 04 يوليو 2018, 02:50 مساء

أطلق مكتب خدمات النظافة ببلدية أوجلة التابع للشركة العامة للخدمات بالواحات، حملة لتنظيف الشوارع الرئيسية وإزالة الأتربة والنباتات الضارة.

وقالت إدارة العاقات العامة والإعلام المحلي ببلدية أوجلة، في بيان صادر عنها، إن المكتب استهدف في حملته منذ يومين إزالة مكبات القمامة العشوائية ومخلفات البناء.

من جانبه، طالبت بلدية أوجلة المواطنين، بالحفاظ على نظافة الطرق والشوارع والمساهمة في عدم وضع القمامة في الطرق والشوارع بطريقة عشوائية ما يعرقل أعمال نقلها، والعمل على حماية البيئة وإظهار المدينة بشكل حضاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السباحة الليبية تتألق أمام أبطال العالم في روما
رياضة محلية
المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا
ليبيا
الحكومة الموقتة تخصص أكثر من 7 ملايين دينار لإنشاء مدرستين بسوسة
ليبيا
محلي تاورغاء: «الرئاسي» أصدر قرارًا بشأن المباني المدمرة والمتضررة بالمدينة
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
مصدر من مصراتة يكشف أسباب إلغاء زيارة وفد المدينة إلى باريس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة الحلقة (37) مقالة وسبسي من الفاخري