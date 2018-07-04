بالصور.. مكتب خدمات أوجلة يطلق حملة لنظافة شوارع البلدية

أطلق مكتب خدمات النظافة ببلدية أوجلة التابع للشركة العامة للخدمات بالواحات، حملة لتنظيف الشوارع الرئيسية وإزالة الأتربة والنباتات الضارة.

وقالت إدارة العاقات العامة والإعلام المحلي ببلدية أوجلة، في بيان صادر عنها، إن المكتب استهدف في حملته منذ يومين إزالة مكبات القمامة العشوائية ومخلفات البناء.

من جانبه، طالبت بلدية أوجلة المواطنين، بالحفاظ على نظافة الطرق والشوارع والمساهمة في عدم وضع القمامة في الطرق والشوارع بطريقة عشوائية ما يعرقل أعمال نقلها، والعمل على حماية البيئة وإظهار المدينة بشكل حضاري.