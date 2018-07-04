بالصور.. الهلال الأحمر بسرت ينظم حملة للتبرع بالدم

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 04 يوليو 2018, 02:45 مساء

وزع مكتب الإعلام بالهلال الأحمر بسرت، مطويات توعوية للتبرع بالدم في المدينة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالهلال الأحمر بسرت صدام البكاي اليوم الأربعاء في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الهلال الأحمر الليبي شارك في إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم طيلة الثلاثة أيام الماضية، ووزع المطويات بمستشفى ابن سينا ومجمع العيادات المركزي، بالتعاون مع جمعية المستقبل الخيرية والكشافة والمرشدات ومصرف الدم المركزي.

وأضاف البكاي، أن متطوعي الهلال الأحمر مستمرون في توزيع المطويات لتوعية المواطنين للتبرع بالدم بالمفترقات، مؤكدًا أن الحملة لاقت قبولا لدى المواطنين واستقبل مصرف الدم المركزي عددًا لا بأس به من المتبرعين.
 

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