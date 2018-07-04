المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 يوليو 2018, 02:28 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال زيارته مركز الدراسات الاستراتيجية في طرابلس.

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه من المهم عقد لقاءات متتالية بين ضباط الجيش من الغرب والشرق والجنوب داخل الأراضي الليبية للخروج من الأزمة، مؤكدًا «ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية ودعمها، لقيام جيش ليبي محدد».

وزار المشري، الثلاثاء، مركز الدراسات الاستراتيجية في العاصمة طرابلس، حيث كان في استقباله آمر المركز عميد ركن عثمان مخلوف، بالإضافة إلى مدير إدارة التدريب بالجيش الليبي اللواء عمر شعشوع ومجموعة من الضباط بوزارة الدفاع.

وعرض مركز الدراسات الاستراتيجية خلال الزيارة شريطًا مصورًا عن تاريخ تأسيسه وتبعيته والهيكلية الخاصة به.

وتجرى اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة منذ العام الماضي، بمشاركة ضباط عسكريين تابعين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والقيادة العامة للجيش برئاسة المشير خليفة حفتر.

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