«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا

قال التكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي» إن النظام الاتحادي «أحد ثوابت إقليم برقة»، مؤكدًا أنه «لا تنازل عنه بأي بديل».

وأوضح التكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي»، في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، أن «النظام الاتحادي هو عنوان شكل الدولة القادمة، فلا توافق أو شراكة حقيقية في الوطن دونه»، مشيرًا إلى أن «عودة مؤسسة النفط إلى مقرها التاريخي في بنغازي هو إجراء مُحق لأن إجراءات نقلها من بنغازي كانت غير شرعية وغير قانونية بل إجراء تعسفي ظالم».

ودعا التكتل الاتحادي إلى «عودة مصرف ليبيا المركزي إلى مقره الطبيعي والتاريخي للعاصمة بنغازي، لأن إجراءات نقله منها كانت تعسفية وظالمة ومخالفة للقوانين والتشريعات»، بحسب البيان.

وتابع: «يتم تقاسم عائدات النفط والغاز حسب قانون تقاسم الثروات الطبيعية الصادر في يوليو 1958»، مؤكدًا أن «من يرفض إحقاق الحقوق والعدالة ورفع المظالم التاريخية إنما يدفع في اتجاه التقسيم».