الثني: لا نسعى لتقسيم البلاد والانفراد بصرف إيرادات النفط

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 04 يوليو 2018, 10:50 صباحا
رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني. (الإنترنت)

قال رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، إن الحكومة «لا تسعى إلى تقسيم البلاد والانفراد بصرف إيرادات النفط».

وأكّد الثني خلال اجتماعه برؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة التابعة للحكومة، بمقر ديوان مجلس الوزراء في معسكر قرنادة جنوب مدينة شحات، «حرص الحكومة في ضمان التوزيع العادل وتجفيف منابع الإرهاب والميليشيات التي تمول من إيراد النفط».

واعتبر رئيس الحكومة الموقتة أن النفط «أصبح نقمة على المواطن بدلاً عن أن يكون مصدر دخل لضمان حياة كريمة مستقرة للمواطنين».

وأشار إلى أن «الحكومة الموقتة تعاني من أزمة مالية منذ أول يوم منحت فيه الثقة، وتعاني من حصار الميليشيات السياسية والحزبية التي تسيطر على مركزية القرار والمال في طرابلس»، لافتًا إلى أنه «ما يقوم به مركزي طرابلس من منع تمويل كل المدن الخاضعة للحكومة الموقتة سبب الأزمة الخانقة لها».

وحث الثني الحاضرين كافة باتباع طريق التقليل من الإنفاق وضبط الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لضمان إيصال الخدمة للمواطن والحفاظ على المال العام.

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