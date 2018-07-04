«داخلية الموقتة»: رفض المحال التجارية التعامل بالدينار الورقي جريمة قانونًا

وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف. (الإنترنت)

قال وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، إن رفض بعض المحلات التجارية التعامل بفئة الدينار الليبي، يعد جريمة وفقًا لقانون العقوبات الليبي.

ودعا بوشناف كافة مدراء الأمن بتعميم الخطاب على المراكز والأقسام والبدء في قبول الشكاوى والتبليغات من المواطنين إلى حين إصدار مصرف ليبيا المركزي ما يفيد سحبه من التداول.

وكان رئيس مركز الحرس البلدي شحات، العقيد حفيظ حسن النزال، دعا المواطنين إلى تقديم شكاوى بالمركز ضد أصحاب الأنشطة التجارية الذين يرفضون التعامل بالعملات الورقية فئة الدينار.

وقال النزال في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، إن المركز لاحظ قيام بعض أصحاب الأنشطة التجارية في شحات بعدم التعامل بالعملة الورقية فئة الدينار، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قرار رسمي بمنع التعامل بهذه الفئة.