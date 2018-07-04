«صحة الموقتة» تطلق الدورة التدريبية الأولى في مجال الحاسب الآلي والميكنة

أطلقت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة الدورة التدريبية الأولى في مجال الحاسب الآلي والميكنة بديوان الوزارة في مدينة البيضاء.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة، معتز الطرابلسي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن انطلاق الدورة حضره وكيل عام الوزارة المكلف بمهام تسيير عملها الدكتور سعد عقوب، والوكيل المساعد للوزارة غيث دربوك، ومدير إدارة الموارد البشرية أحمد الجبالي.

ونقل الطرابلسي عن عقوب قوله إن الهدف من الدورة مواكبة التطور الفني والتقني في طرق الميكنة بما يستهدف إرساء المهنية في العمل والتنمية المستدامة للعاملين كافة بالديوان وتطوير مهاراتهم في مجال الحاسب الآلي للإداريين والموظفين والموظفات ورؤساء الأقسام بالوزارة كافة، وفق الخطط الاستراتيجية للوزارة خلال 2018.

وأضاف عقوب أن وزارة الصحة تدعم مثل تلك الأنشطة والدورات التدريبية في مجال رفع الكفاءة، رغم ما تواجهه من تحديات آملاً من المشاركين الاستفادة من الدورة والأنشطة المماثلة وتطبيق ما سيتلقونه فيها من معلومات ومعارف في تطوير عمل الإدارات وتطبيقها عمليًا على الواقع.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية، محمد الجبالي، أن الدورات التدريبية التي تعتزم الوزارة تنفيذها ستوفر الآليات اللازمة للعمــل ومدى الاحتياج الفعلي للتوسع في الخدمات المقدمة، أو إضافة خدمات جديدة من خلال دورة رفع الكفاءة ودورات إضافية تخصصية في مجال تكنولوجيا المعلومات للعاملين بنظم المعلومات.

وأضاف أن الدورات تجري تحت إشراف وتنظيم إدارة الموارد البشرية بالوزارة وتنفيذ المهندس خالد مصطفى اخنيفر.