«صحة الموقتة» تطلق الدورة التدريبية الأولى في مجال الحاسب الآلي والميكنة

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 04 يوليو 2018, 10:24 صباحا

أطلقت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة الدورة التدريبية الأولى في مجال الحاسب الآلي والميكنة بديوان الوزارة في مدينة البيضاء.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة، معتز الطرابلسي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن انطلاق الدورة حضره وكيل عام الوزارة المكلف بمهام تسيير عملها الدكتور سعد عقوب، والوكيل المساعد للوزارة غيث دربوك، ومدير إدارة الموارد البشرية أحمد الجبالي.

ونقل الطرابلسي عن عقوب قوله إن الهدف من الدورة مواكبة التطور الفني والتقني في طرق الميكنة بما يستهدف إرساء المهنية في العمل والتنمية المستدامة للعاملين كافة بالديوان وتطوير مهاراتهم في مجال الحاسب الآلي للإداريين والموظفين والموظفات ورؤساء الأقسام بالوزارة كافة، وفق الخطط الاستراتيجية للوزارة خلال 2018.

وأضاف عقوب أن وزارة الصحة تدعم مثل تلك الأنشطة والدورات التدريبية في مجال رفع الكفاءة، رغم ما تواجهه من تحديات آملاً من المشاركين الاستفادة من الدورة والأنشطة المماثلة وتطبيق ما سيتلقونه فيها من معلومات ومعارف في تطوير عمل الإدارات وتطبيقها عمليًا على الواقع.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية، محمد الجبالي، أن الدورات التدريبية التي تعتزم الوزارة تنفيذها ستوفر الآليات اللازمة للعمــل ومدى الاحتياج الفعلي للتوسع في الخدمات المقدمة، أو إضافة خدمات جديدة من خلال دورة رفع الكفاءة ودورات إضافية تخصصية في مجال تكنولوجيا المعلومات للعاملين بنظم المعلومات.

وأضاف أن الدورات تجري تحت إشراف وتنظيم إدارة الموارد البشرية بالوزارة وتنفيذ المهندس خالد مصطفى اخنيفر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجلترا تطيح بكولمبيا وتلتقي السويد في ربع نهائي المونديال
رياضة عالمية
إسرائيل تتهم «حماس» باستهداف جنودها عبر تطبيق لـ«كأس العالم»
دولى
قائد منتخب نيجيريا يكشف العلاقة بين خطف والده ومواجهة الأرجنتين
رياضة عالمية
لأول مرة.. جنود صينيون يشاركون في عرض عيد استقلال بيلاروسيا
دولى
أخيرًا.. «محرز» يحزم حقائبه لتحقيق حلم الرحيل عن ليستر
رياضة عالمية
ألمانيا تفجر مفاجأة المدرب «لوف»
رياضة عالمية
تقارير: كريستيانو يطلب من يوفنتوس مفاوضة ريال مدريد لرحيله
رياضة عالمية
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور امرأة مع زرافة نافقة تثير غضبًا على الإنترنت