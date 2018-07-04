الحرس البلدي شحات يدعو المواطنين لتقديم شكاوى ضد مانعي التعامل بالدينار الورقي

رئيس مركز الحرس البلدي شحات، العقيد حفيظ حسن النزال. (الإنترنت)

دعا رئيس مركز الحرس البلدي شحات، العقيد حفيظ حسن النزال، المواطنين إلى تقديم شكاوى بالمركز ضد أصحاب الأنشطة التجارية الذين يرفضون التعامل بالعملات الورقية فئة الدينار.

وقال النزال في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، إن المركز لاحظ قيام بعض أصحاب الأنشطة التجارية في شحات بعدم التعامل بالعملة الورقية فئة الدينار، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قرار رسمي بمنع التعامل بهذه الفئة.

ودعا النزال المواطنين إلى تقديم شكاوى بمركز الحرس البلدي شحات، متوعدًا أصحاب الأنشطة التجارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.