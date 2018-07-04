المدير التنفيذي لـ«GECOL» يحذر من انقطاع الكهرباء لـمدة 12 ساعة بالمنطقة الشرقية

القاهرة - الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 04 يوليو 2018, 01:14 صباحا
المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي. (الإنترنت)

كشف المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي بـ«أنه سيتم إيقاف معظم وحدات التوليد في محطتي شمال بنغازي والزويتينة الغازية»، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى «انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميًّا في المنطقة الشرقية».

وقال المهندس علي ساسي لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، «سنفقد ما قيمته 1000 ميغاوات من القدرات الإنتاجية لتلك المحطتين نتيجة عدم إمكانية تشغيلهما بالوقود الخفيف».

وأضاف: «تلقينا مراسلة اليوم من المؤسسة الوطنية للنفط بتخفيض الغاز الذي يغطي محطات الكهرباء من 180 مليون متر متر مكعب إلى 60 مليون متر مكعب، أي بمعدل 30% كتخفيض عن الإجمالي».

ولفت ساسي إلى أنه «في حالة عدم إمكانية تصدير النفط سيتوقف الغاز عن الضخ لأنهما عمليتان مرتبطتان ببعضهما البعض من ناحية فنية».

وأشار ساسي إلى أن الشركة العامة للكهرباء «تؤدي عملها بصورة اعتيادية بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية ومنطقة شرقية وغربية، كما يحاول البعض الترويج له، خاصة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها من التصريحات غير المسؤولة».

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