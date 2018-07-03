محلي تاورغاء: «الرئاسي» أصدر قرارًا بشأن المباني المدمرة والمتضررة بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 09:32 مساء

قال المجلس المحلي تاورغاء إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارًا بحصر المباني المدمرة والمتضرر بمدينة تاورغاء.

وأسند القرار رقم (115) لسنة 2018 مهمة حصر هذه المباني إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد الماضي، بدء دائرة توزيع تاورغاء بالتعاون مع دائرة الإنارة العامة ودائرة الديزل والطوارئ، المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع إعادة الكهرباء لمنطقة تاورغاء.

يشار إلى أن رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وقَّعا على ميثاق الصلح بين المدينتين في 3 يونيو الماضي، الذي يتضمن 9 نقاط رئيسية للعودة ولمِّ الشمل، وسط آمال واسعة بأن تقود هذه الخطوة إلى إنهاء مأساة إنسانية استمرت لأكثر من سبعة أعوام، وهي خطوة إلى الأمام باتجاه إنجاز مصالحات أخرى، في غير مناطق من البلاد.

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