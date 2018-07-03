صنع الله يلتقي القائم بالأعمال الأميركي الموقت بمقر مؤسسة النفط في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 09:16 مساء
صنع الله والقائم بالأعمال الأميركي الموقت في ليبيا جوشوا هاريس. (السفارة الأميركية في ليبيا)

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الأميركي الموقت لدى ليبيا جوشوا هاريس، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن القائم بالأعمال الموقت جوشوا هاريس «أعاد التأكيد على أن المنشآت النفطية الليبية ملك الشعب الليبي» خلال لقائه مع صنع الله.

يشار إلى أن القائمة بالأعمال الأميركية السابقة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، عينت أمس الاثنين، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية.

ولم تذكر كل من المؤسسة الوطنية للنفط ولا السفارة الأميركية لدى ليبيا، أي تفاصيل أخرى بشأن اللقاء الذي يأتي تازمنًا مع تجدد أزمة وقف عمليات التصدير وإغلاق حقول نفطية بعد قرار القيادة العامة للجيش تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة في بنغازي.

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