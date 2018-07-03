مراقبة تعليم البوانيس تبحث الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية

عقد مراقب التعليم في بلدية وادي البوانيس مصطفى بشير، اليوم الثلاثاء، اجتماع تقابلي موسع بمقر ديوان المجلس البلدي لبحث الاستعدادات النهائئية لامتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي (2017 - 2018) لطلاب الشهادة الثانوية.

وضم الاجتماع كلا رئيس قسم الامتحانات بمراقبة تعليم وادي البوانيس فتحي جبريل، ومدير المعهد المتوسط للمهن الشاملة بسمنو عكاشة فرج، ورئيس قسم التشغيل والصيانة التابع لشركة الكهرباء فرع وادي البوانيس أبوالقاسم أبوهديمة وبدر أحمودة مندوب عن مديرية أمن وادي البوانيس.

وقال مراقب التعليم ببلدية وادي البوانيس مصطفى بشير لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع ناقش العديد من النقاط والمواضيع المتعلقة بالإستعدادات والتجهيزات الجارية لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى البلدية ومدى إمكانية تأمين مقار اللجان التي ستتشهد إجراء الامتحانات.

وأضاف بشير أن المشاركين في الاجتماع بحثوا إمكانية توفير النواقص من كراسي وطاولات وقرطاسية وغيرها من الأشياء التي قد تحتاجها اللجان المشرفة على الامتحانات والطلبة خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى أن نحو 76 طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في البلدية.